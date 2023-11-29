04:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Сразу два аквапарка появятся во Владивостоке
Олег Кожемяко заявил о строительстве двух аквапарков во Владивостоке.
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По словам главы региона, на выбранной территории уже ведутся земельные работы. В центр отдыха будут входить аквапарк, гостиница, СПА, а также сауна и парк. Еще одна зона отдыха появится на улице Некрасовская.
На данный момент компания-подрядчик выкупает оставшуюся территорию для проведения работ. Олег Кожемяко подчеркнул, что к концу 2024 года планируется решить земельные проблемы, а в 2025 году начнется строительство.
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