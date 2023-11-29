Главное
Спецоперация на Украине
04:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Сразу два аквапарка появятся во Владивостоке

Олег Кожемяко заявил о строительстве двух аквапарков во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы региона, на выбранной территории уже ведутся земельные работы. В центр отдыха будут входить аквапарк, гостиница, СПА, а также сауна и парк. Еще одна зона отдыха появится на улице Некрасовская.

На данный момент компания-подрядчик выкупает оставшуюся территорию для проведения работ. Олег Кожемяко подчеркнул, что к концу 2024 года планируется решить земельные проблемы, а в 2025 году начнется строительство.

Ранее «КП» писала о приморском «Диснейленде». Строителям дадут специальные льготы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Запад готов предложить мирный план по Украине: Но согласится ли Россия?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство