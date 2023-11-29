04:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Итоговое сочинение 2023−2024 в Хабаровске: дата, темы
Дату итогового сочинения 2023−2024 для учеников 11 классов определили в Хабаровске.
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Ученики 11 классов ежегодно пишут итоговое сочинение, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации, в том числе к ЕГЭ. Цель этого экзамена — проверить умение выпускников рассуждать и аргументировать свое мнение. В городском управлении образования уже назвали дату итогового сочинения 2023−2024 в Хабаровске и темы, которые могут попасться на экзамене.
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2023−2024 В ХАБАРОВСКЕ: ДАТА ЭКЗАМЕНА
Дата итогового сочинения в школах Хабаровска выпадает на первую среду декабря. В 2023 году это 6 декабря. Экзамен обязателен для всех выпускников. Если по какой-то причине сдать его не получится, останется только две попытки, чтобы исправить ситуацию. Даты пересдачи итогового сочинения 2023−2024:
— в первую среду февраля (7 число);
— во вторую среду апреля (10 число).
Если все попытки окажутся провальными, шанс написать итоговое сочинение появится только через год. В таком случае выпускник не получит аттестат, а только справку об окончании школы.
ТЕМЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ 11 КЛАССОВ 2023—2024
Предугадать заранее, какая выпадет тема итогового сочинения, невозможно. Они ежегодно формируются из закрытого банка тем. Но в управлении образования Хабаровска назвали направления итоговых сочинений, приоритетных в 2023—2024 годах:
— духовно-нравственные ориентиры в жизни человека;
— семья, общество, Отечество в жизни человека;
— природа и культура в жизни человека.
Интересно, что у хабаровских школьников темы будут отличаться от тех, которые выберут для учеников, например, из Москвы.
— Для разных часовых поясов будут формироваться отдельные пакеты тем, которые педагоги узнают вместе с учениками, распечатав конверт за 15 минут до начала проведения экзамена, — уточнили в управлении образования.
КАК СДАТЬ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2023−2024
На экзамене выпускникам дадут выбор из шести тем. Школьники получат бланки и черновики. Отведенное время на экзамен — три часа 55 минут. При написании итогового сочинения нужно основывать рассуждения на примерах и анализе литературных произведений. Также лучше, если текст будет структурирован по блокам:
— вступление — раскрытие темы, обозначение главного вопроса сочинения;
— развернутое описание проблемы или вопроса, поднимаемого в сочинении;
— тезис — личное мнение по теме;
— аргумент — пример из литературного произведения, который доказывает тезис;
— вывод, связывающий тезис с темой или главным вопросом;
— заключение — итог всего вышеизложенного.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
Для сдачи итогового сочинения нужно набрать минимум три балла из пяти. Чтобы получить «зачет», необходимо соблюсти критерии:
— соответствие написанного теме сочинения;
— аргументация;
— логика рассуждения;
— качество письменной речи;
— грамотность.
Соответствие написанного теме сочинения и аргументация — обязательные критерии для сдачи итогового сочинения. Кроме того, объем текста должен быть не меньше 250 слов. Короткие сочинения автоматически подпадают под «незачет». Также важна уникальность написанного текста.