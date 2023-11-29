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04:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Итоговое сочинение 2023−2024 в Хабаровске: дата, темы

Дату итогового сочинения 2023−2024 для учеников 11 классов определили в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Ученики 11 классов ежегодно пишут итоговое сочинение, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации, в том числе к ЕГЭ. Цель этого экзамена — проверить умение выпускников рассуждать и аргументировать свое мнение. В городском управлении образования уже назвали дату итогового сочинения 2023−2024 в Хабаровске и темы, которые могут попасться на экзамене.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2023−2024 В ХАБАРОВСКЕ: ДАТА ЭКЗАМЕНА

Дата итогового сочинения в школах Хабаровска выпадает на первую среду декабря. В 2023 году это 6 декабря. Экзамен обязателен для всех выпускников. Если по какой-то причине сдать его не получится, останется только две попытки, чтобы исправить ситуацию. Даты пересдачи итогового сочинения 2023−2024:

— в первую среду февраля (7 число);

— во вторую среду апреля (10 число).

Если все попытки окажутся провальными, шанс написать итоговое сочинение появится только через год. В таком случае выпускник не получит аттестат, а только справку об окончании школы.

ТЕМЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ 11 КЛАССОВ 2023—2024

Предугадать заранее, какая выпадет тема итогового сочинения, невозможно. Они ежегодно формируются из закрытого банка тем. Но в управлении образования Хабаровска назвали направления итоговых сочинений, приоритетных в 2023—2024 годах:

— духовно-нравственные ориентиры в жизни человека;

— семья, общество, Отечество в жизни человека;

— природа и культура в жизни человека.

Интересно, что у хабаровских школьников темы будут отличаться от тех, которые выберут для учеников, например, из Москвы.

— Для разных часовых поясов будут формироваться отдельные пакеты тем, которые педагоги узнают вместе с учениками, распечатав конверт за 15 минут до начала проведения экзамена, — уточнили в управлении образования.

КАК СДАТЬ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2023−2024

На экзамене выпускникам дадут выбор из шести тем. Школьники получат бланки и черновики. Отведенное время на экзамен — три часа 55 минут. При написании итогового сочинения нужно основывать рассуждения на примерах и анализе литературных произведений. Также лучше, если текст будет структурирован по блокам:

— вступление — раскрытие темы, обозначение главного вопроса сочинения;

— развернутое описание проблемы или вопроса, поднимаемого в сочинении;

— тезис — личное мнение по теме;

— аргумент — пример из литературного произведения, который доказывает тезис;

— вывод, связывающий тезис с темой или главным вопросом;

— заключение — итог всего вышеизложенного.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ

Для сдачи итогового сочинения нужно набрать минимум три балла из пяти. Чтобы получить «зачет», необходимо соблюсти критерии:

— соответствие написанного теме сочинения;

— аргументация;

— логика рассуждения;

— качество письменной речи;

— грамотность.

Соответствие написанного теме сочинения и аргументация — обязательные критерии для сдачи итогового сочинения. Кроме того, объем текста должен быть не меньше 250 слов. Короткие сочинения автоматически подпадают под «незачет». Также важна уникальность написанного текста.

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