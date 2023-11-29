05:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Хабаровчане могут начать новую жизнь раньше Нового года
Как это сделать, рассказали специалисты.
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Вы тоже часто откладываете важные дела, обещая себе начать делать их с понедельника, Нового года или нового месяца? Неважно, что это: бросить вредную привычку, внедрить полезную, начать ходить в зал, сесть на диету. Часто ведь случается так, что в итоге все идет не по плану. Как начать новую жизнь сейчас и не сорваться, журналистам телеканала «Саратов 24» рассказала коуч для экспертов и предпринимателей Юлия Конончук.
— Начинать новую жизнь с понедельника — не очень хорошая идея. А чем понедельник лучше среды или пятницы? Я сторонник той идеи, что «потом» — это дорога в никуда, ведь с понедельника мы не станем резко какими-то другими: с новым уровнем энергии, способностей и ресурсов. Новая жизнь наступает не с какой-то даты или дня недели, а с огромного желания что-то изменить, когда неудовлетворенность достигает своего предела, и тогда начинаешь искать способы, как осуществить задуманное, — говорит специалист.
Своими мыслями поделилась и сертифицированный коуч ICF, психолог, предприниматель Ирина Потапова. Она говорит, что слова в духе «начну с понедельника» только негативно отражаются на нашем благополучии и мешают достигать целей. Сначала она рекомендует перестать откладывать все на другие дни. Это всегда будет преградой к достижению цели. Стоит разобраться в себе: а почему вы все откладываете? Решив эту проблему, получится начать работать здесь и сейчас, а не потом и разработать стратегию.
Многие живут по синдрому отложенной жизни, ожидая лучшего времени или возможности, идеального момента. Это тоже может быть результатом психологических переживаний. Если самому справиться не получается, стоит обратиться к специалисту.
Коуч дала несколько важных советов, которые помогут начать новую жизнь:
— Установите конкретные цели. Определите, что именно вы хотите достичь, и разбейте большие цели на более мелкие задачи. Это поможет видеть свой прогресс;
— Найдите мотивацию;
— Создайте план действий. Определите необходимые шаги, ресурсы и время, которые вам понадобятся для достижения каждого этапа;
— Объединитесь с людьми, которые разделяют ваши цели и могут поддержать вас;
— Поймите, что все начинается с малого. Не ожидайте мгновенных перемен. Маленькие шаги приведут к значительным результатам.