Главное
Спецоперация на Украине
05:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровчане могут начать новую жизнь раньше Нового года

Как это сделать, рассказали специалисты.

Источник: Комсомольская правда

Вы тоже часто откладываете важные дела, обещая себе начать делать их с понедельника, Нового года или нового месяца? Неважно, что это: бросить вредную привычку, внедрить полезную, начать ходить в зал, сесть на диету. Часто ведь случается так, что в итоге все идет не по плану. Как начать новую жизнь сейчас и не сорваться, журналистам телеканала «Саратов 24» рассказала коуч для экспертов и предпринимателей Юлия Конончук.

— Начинать новую жизнь с понедельника — не очень хорошая идея. А чем понедельник лучше среды или пятницы? Я сторонник той идеи, что «потом» — это дорога в никуда, ведь с понедельника мы не станем резко какими-то другими: с новым уровнем энергии, способностей и ресурсов. Новая жизнь наступает не с какой-то даты или дня недели, а с огромного желания что-то изменить, когда неудовлетворенность достигает своего предела, и тогда начинаешь искать способы, как осуществить задуманное, — говорит специалист.

Юлия говорит, что тоже сталкивалась с подобным, но в итоге решила взять себя в руки. Иногда было сложно и хотелось все бросить, спать побольше, а не заниматься выбранным делом. Тогда она вспоминала, ради чего это делает, и становилось проще.

Своими мыслями поделилась и сертифицированный коуч ICF, психолог, предприниматель Ирина Потапова. Она говорит, что слова в духе «начну с понедельника» только негативно отражаются на нашем благополучии и мешают достигать целей. Сначала она рекомендует перестать откладывать все на другие дни. Это всегда будет преградой к достижению цели. Стоит разобраться в себе: а почему вы все откладываете? Решив эту проблему, получится начать работать здесь и сейчас, а не потом и разработать стратегию.

Многие живут по синдрому отложенной жизни, ожидая лучшего времени или возможности, идеального момента. Это тоже может быть результатом психологических переживаний. Если самому справиться не получается, стоит обратиться к специалисту.

Коуч дала несколько важных советов, которые помогут начать новую жизнь:

— Установите конкретные цели. Определите, что именно вы хотите достичь, и разбейте большие цели на более мелкие задачи. Это поможет видеть свой прогресс;

— Найдите мотивацию;

— Создайте план действий. Определите необходимые шаги, ресурсы и время, которые вам понадобятся для достижения каждого этапа;

— Объединитесь с людьми, которые разделяют ваши цели и могут поддержать вас;

— Поймите, что все начинается с малого. Не ожидайте мгновенных перемен. Маленькие шаги приведут к значительным результатам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Запад готов предложить мирный план по Украине: Но согласится ли Россия?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье