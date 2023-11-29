08:55 (мск), источник: АиФ Пермь
Певец SHAMAN выступит в Перми с программой «Я русский» 31 января
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступит в Перми с программой «Я русский» 31 января, говорится на официальном сайте музыкального исполнителя.
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Артист даст концерт в ДК имени Солдатова. Выступление SHAMAN начнётся в 19.00. Предполагается, что в программу выступления артиста войдут композиции «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и другие.
Как следует из информации, представленной на официальном сайте певца, стоимость билетов на концерт SHAMAN в Перми составит от 2500 до 8000 рублей. При этом половина билетов в партер, а также большая часть билетов в ложах, уже куплены. Стоимость самого дешёвого места в партере составляет 6000 рублей.
Напомним, SHAMAN — популярный российский музыкальный исполнитель. Также известен как патриотический певец. Он получил широкую славу после выпуска песни «Я русский». Видеоролик композиции вошёл в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира». Певец SHAMAN уже выступал в Перми с программой «Я русский» — 27 марта 2023 года.