06:28 (мск), источник: Newslab.ru
На Красноярск надвигается резкое потепление до плюсовых температур
Мокрый снег и непривычное тепло придут к концу недели.
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В Красноярск в конце недели придет резкое потепление.
По прогнозу Gismeteo, сегодня, 29 ноября, в городе будет еще холодно, но солнечно. Столбики термометров горожан покажут до −16 °C, ветра не ожидается. С завтрашнего дня начнет теплеть. Так, в четверг воздух прогреется до −9 °C, облачность будет переменной. Скорость ветра не превысит 2−3 м/с.
Резкое потепление придет в пятницу. Синоптики обещают в этот день осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров покажут до 1 тепла.
Температура воздуха на уровне 0 ..-3 °C продержится в Красноярске все выходные. Ночные температуры не опустятся ниже −6 °C.
А вот на следующей неделе красноярцам вновь стоит готовиться к резкому похолоданию. По предварительному прогнозу, в середине недели температура опустится до −15 °C.