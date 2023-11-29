06:24 (мск), источник: Newslab.ru
«10-балльные пробки и сугробы»: красноярцам показали, как в непогоду работают мусоровозы
В эти снежные дни на маршрутах работало 73 постоянных спецмашины, в том числе 5 дополнительных непосредственно в городе.
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Левобережный регоператор — «Красноярская рециклинговая компания» («КРК»), показал, как спецтехника работает в сложных погодных условиях.
Всего за два дня — 25 и 26 ноября — в Красноярске выпала половина ноябрьской нормы осадков: толщина снежного покрова составила 16 мм. Городские коммунальщики не успевают расчищать дороги, дворники — дворы и проезды.
Тем не менее, каждое утро на службу заступают мусоровозы «Красноярской рециклинговой компании». В эти снежные дни на маршрутах работало 73 постоянных спецмашины, в том числе 5 дополнительных непосредственно в городе. Для них нет отдельных дорог и специальных условий. Но есть задача: навести порядок, вывезти мусор. А к задаче добавляются осложняющие факторы, рассказали в «КРК».
Это, во-первых, заваленные снегом дороги и дворовые проезды, а также пробки. Дважды за «снежные дни» они были 10-балльными. Пройти маршрут в обычное время стало практически невозможно, начались сдвиги графика. На линии вышли дополнительные мусоровозы.
Во-вторых, припаркованные по обочинам проездов и во дворах автомобили жильцов. Многие в такой неблагоприятной погодной ситуации предпочли оставить свой транспорт у дома и пересели на общественный. Проехать по маршруту и не задеть ни один автомобиль, сохранить управляемость мусоровоза в снежной каше стало предельно сложной задачей.
В-третьих, из-за толстого снежного слоя выгрузка контейнеров превратилась в непростую задачу. Каждый бак с мусором весит более центнера, и даже если у него есть колесики, они вязнут в снегу. Тащить оборудование к мусоровозу приходится вручную. А когда это нужно сделать, лавируя между плотно стоящими автомобилями жителей домов, задача усложняется многократно.
«Мы обращаемся к автовладельцам левобережной технологической зоны с просьбой учитывать сложность климатических условий. Постарайтесь в такую погоду не перекрывать доступ к мусорным контейнерам, не оставлять машины вдоль проезда. Порой мусоровозу приходится дважды возвращаться в некоторые дворы, ожидая возможности пробраться к выставленным контейнерам и забрать отходы, — говорят специалисты “Красноярской рециклинговой компании”. — Сибирская зима и сама по себе проверка на прочность для всех. Давайте помогать друг другу, ведь сохранение чистоты и порядка в наших дворах и в городе — в наших общих интересах!».