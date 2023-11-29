10:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Городское родительское собрание пройдёт в Хабаровске
Оно состоится 1 декабря в 18:30 в формате «онлайн».
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В первый день зимы в Хабаровске состоится общегородское родительское собрание. Оно состоится в 18:30 в формате «онлайн»: на официальной Телеграм-странице управления образования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году ведущей темой обсуждения станет «Воспитание. Возвращение к смыслам». Участники рассмотрят актуальные вопросы формирования семейных ценностей, прав и обязанностей детей и родителей, деятельности российского «Движения первых» детей и молодёжи, а также вопросы уважения как основы экологичных отношений в семье.
— Собрание поздравляет выстроить систему открытого диалога между представителями сферы образования и родителями. Часто вопросы, недопонимания и конфликтные ситуации возникают как раз из-за нехватки информации. Родительское собрание с прямым участием начальников управления позволяет нивелировать эту нехватку, дает родителям возможность задать актуальные вопросы и получить разъяснения. Тем самым снимается напряженность, появляется понимание и конструктив, — прокомментировал председатель общественного совета отцов в Хабаровске Константин Юров. До начала родительского собрания свои вопросы к представителям управления образования можно оставить в комментариях по ссылке.