10:44 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронеже за день эвакуировали 17 авто с закрытыми номерами
В минувший вторник, 28 ноября, в Воронежской области начали эвакуировать машины, номера которых невозможно идентифицировать.
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За один день действия новых правил на улицах областного центра специалисты обнаружили 30 автопретендентов на эвакуацию — у транспортных средств либо отсутствовали госзнаки, либо они были закрыты.
Всего на охраняемую стоянку доставили 17 машин, сообщил в telegram-канале руководитель управления транспорта Максим Захаров.
Некоторым автовладельцам все же удалось избежать санкций — они, удачно оказавшиеся поблизости, оперативно прикрепили госзнаки, либо очистили авто от различных предметов.
Напомним, решение об эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами было принято антитеррористической комиссией 31 октября текущего года.