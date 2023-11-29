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10:44 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В Воронеже за день эвакуировали 17 авто с закрытыми номерами

В минувший вторник, 28 ноября, в Воронежской области начали эвакуировать машины, номера которых невозможно идентифицировать.

За один день действия новых правил на улицах областного центра специалисты обнаружили 30 автопретендентов на эвакуацию — у транспортных средств либо отсутствовали госзнаки, либо они были закрыты.

Всего на охраняемую стоянку доставили 17 машин, сообщил в telegram-канале руководитель управления транспорта Максим Захаров.

Некоторым автовладельцам все же удалось избежать санкций — они, удачно оказавшиеся поблизости, оперативно прикрепили госзнаки, либо очистили авто от различных предметов.

Напомним, решение об эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами было принято антитеррористической комиссией 31 октября текущего года.

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