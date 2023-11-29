08:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинске начинается строительство ледового городка на площади Революции
Площадь Революции в Челябинске огородят ради строительства новогоднего городка.
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В Челябинске 29 ноября ограничат проход по площади Революции. Там начнется строительство новогоднего ледового городка. В первую очередь установят забор и завезут оборудование.
— Просим жителей города заранее планировать маршрут передвижения в районе площади Революции, и не осуществлять передвижение на огороженной территории, — обратились к челябинцам в городском управлении культуры.
Напомним, темой оформления площади в этом году стала «Малахитовая шкатулка». В центре Челябинска появятся ледяные герои сказов Бажова, лабиринт-Великий Полоз, трон с ящерицами, избушка, по которой скачет Серебряное Копытце из светодиодов.
За праздничное убранство заплатят 15 млн рублей — на 5 млн рублей больше, чем год назад. Сооружать скульптуры и горки будет екатеринбургская фирма ООО «Уральский лед». Она строила и предыдущий ледовый городок в Челябинске.
Закончить украшение площади по плану должны к 22 декабря.