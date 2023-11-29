08:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Приморье остается регионом с очень высокой долей риска по ОСАГО
В крае с правым рулем доля высокоубыточных договоров составляет почти половину.
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Приморский край занял четвертое место среди российских регионов по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, что говорит о высокой степени риска. Доля таких договоров в крае составляет 49,7%. Частота страховых случаев составляет 7%, средняя выплата — 109 тысяч 555 рублей, что выше среднего показателя по стране, сообщает ИА PrimaMedia.
Данные за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года приводит в своём рэнкинге Российский союз автостраховщиков (РСА). Первое место в рэнкинге, подготовленном специалистами союза, заняла Республика Дагестан: в пул там передано аж 79,5% заключенных договоров ОСАГО. На втором месте по этому показателю оказалась Чеченская Республика: в перестрахование передано 76,3% заключенных договоров.
При этом средняя доля договоров автогражданки, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по России составляет 10,4%.
Перестраховочный пул был организован для передачи в него договоров ОСАГО высокоубыточных сегментов рынка, что позволяет распределять выплаты по таким договорам на всех страховщиков-участников рынка ОСАГО.
"Стоит отметить, что с небольшими корректировками первую десятку рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров, традиционно занимают одни и те же субъекты РФ. Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране — 10,4%.
Это говорит о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них. Эффективно решать такие проблемы удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", — прокомментировал ситуацию на рынке президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
19 декабря 2023 года должны появиться новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО. По некоторым деталям ожидается повышение на 5−7%, а по каким-то — до 15%.