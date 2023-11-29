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08:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синоптики озвучили прогноз на первые зимние выходные в Приморье

Погода приятно удивит местных жителей.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -3° 3 м/с 50% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: PrimaMedia.ru

В первые зимние выходные в Приморье будет властвовать гребень антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет». Холод уйдет на восток, температура в нижней тропосфере повысится, а потому у поверхности земли потеплеет.

В субботу, 2 декабря, на большей территории воздух прогреется до 0…-7 °С, на севере −8…-11 °С. Ночью в воскресенье, 3 декабря, температура вновь понизится до 20 градусов мороза, на северо-востоке до −22…-25 °С. Днем с юго-западными потоками в регион вторгнется более теплый воздух, максимальные температуры изменятся в положительную сторону и станут немного выше субботних значений.

Во Владивостоке в предстоящие выходные дни ожидается спокойная без осадков погода. Температура воздуха в ночные часы −6…-9 °С, днем слабый мороз 0…-3 °С.

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