11:19 (мск), новости Узбекистана, источник: RT на русском
Здунов: поначалу в Узбекистане не знали, что такое хоккей
Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов рассказал о выступлении в Узбекистане.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов рассказал о выступлении в Узбекистане.
«Поначалу узбеки не знали, что такое хоккей. Доходило до смешного. Идёт матч, мы пропускаем шайбу, и все на трибунах начинают радоваться и аплодировать. То есть действительно не понимали, что забил соперник, а не мы. Но болельщики быстро разобрались в правилах и в дальнейшем здорово нас поддерживали. Присылали видео, как после встреч фанаты в метро устраивали песнопения в честь “Хумо”, скандировали, кричали. В этом отношении они там по-хорошему сумасшедшие.
Даже в КХЛ атмосфера не такая. Всё-таки в России от тебя требуют исключительно побед и, когда не всё получается, принимаются критиковать. В Узбекистане люди поддерживают вне зависимости от результата, счёт на табло вторичен", — заявил Здунов в интервью RT.