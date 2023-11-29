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09:51 (мск), источник: dostup1.ru

Синоптик «Фобоса»: Магнитные бури прогнозируются в ближайшие дни

Геомагнитные возмущения будут достигать 5 баллов из 9 возможных.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -3° 0 м/с 50% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: NASA

Магнитные бури прогнозируются в ближайшие дни, 30 ноября и 1 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Прогнозы говорят, что в ближайшие четверг и пятницу магнитосфера Земли станет неустойчивой, а временами ее возмущения будут достигать уровня слабой магнитной бури (G1)», — прокомментировал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, косвенно это подтверждается и вспышкой на Солнце, которая лишь немного не дотянула до сильного уровня и достигла практически потолка среднего уровня с активностью М9,8. «Это вспышка стала двенадцатой в списке самых сильных с начала 2023 года», — сказал синоптик.

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