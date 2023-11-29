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11:29 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Какой будет погода в первые дни зимы в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня — с 30 ноября по 2 декабря. В Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -4° 0 м/с 54% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Nur.kz

Как обещают сотрудники метеослужбы, в ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов.

Они, согласно прогнозу, принесут с собой осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана, а в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки.

Лишь на юго-западе, а 1 и 2 декабря — на юге страны — ожидается ясная погода без осадков.

По Казахстану также ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью.

А вот резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики подчеркивали, что осень в этом году была самой теплой за последние несколько лет, но зима уже начинает вступать в свои права. Она может стать похожей на зиму 2001−2002 годов.

Как прогнозируют специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет.

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