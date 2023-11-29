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12:04 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Не только из-за стихии приходится сидеть в темноте и холоде: В Кишиневе в среду, 29 ноября, — плановые отключения электричества, публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе в среду, 29 ноября 2023, отключат электричество.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premer Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в среду, 29 нояюря 2023.

Буюканы.

ул. Б. Лэутару, 18−36, 21−41, И. Раду, 19,22, П. Чайковского, 5−7, 10A, Примэверий, 31, 36−48, Шт. Няга, 11, 16−38, 17−29, В. Белинского, 12−32, 9999 — с 09:15 до 17:00.

Центр.

ул. Лакулуй, 2, 5−21, 12, 29, 20−30, В. Дическу, 13−19, 48−64, В. Александри, 1, 13, 17, 27−49 — с 09:00 до 13:00.

шоссе Хынчешть, 58, Помилор, 11, В. Докучаева, 3, 3/1, 4, 6, 11, 13, 13/1, 13/2 — с 13:00 до 17:00.

Рышкановка.

ул. Кантонулуй, 2−10, 24, 35−49, 54−72, Конструкторилор, 37, M. Витязул, 18−20, Петрикань, 20,26, 32−58, 70−86, пер. 2 Петрикань, 1−5, 6−8, пер. Петрикань, 15A, 82, Поштей, 58−92, пер. Поштей, 1−9, 8−22 — с 09:00 до 17:00.

ул. Пажурий, 20−34, Зимбрулуй, 8−10, 11 — с 09:15 до 17:00.

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