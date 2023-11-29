10:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже умер легендарный футбольный судья Рудольф Ходеев
Рудольфу Александровичу было 85 лет.
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В четверг, 28 ноября, умер легендарный воронежский футболист, арбитр, журналист и организатор Рудольф Ходеев. Рудольф Александрович ушел из жизни в 85 лет.
Рудольф Ходеев 19 лет, с 1998-го по 2017 годы, возглавлял Союз федераций футбола «Центр», объединяющий Воронежскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области. До 2016 года Рудольф Александрович был членом исполкома Российского футбольного союза.
Последние три года жизни для Рудольфа Ходеева были омрачены потерей сына. Владислав Рудольфович Ходеев, так же, как и отец, был известным российским арбитром. Он ушел из жизни 29 февраля 2020 года из-за остановки сердца. Владиславу Ходееву было 54 года…
Прощание с Рудольфом Ходеевым пройдет в пятницу, 30 ноября, в большом зале воронежского крематория Юго-Западного кладбища. Траурная церемония начнется в 13.30.