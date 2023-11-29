Осень 2023 закончится мощной геомагнитной бурей

Последняя декада ноября 2023 года была богата на незначительные магнитные возмущения, связанные с солнечной активностью. Они следовали одно за одним практические через день.
«Это были “вялые” геомагнитные возмущения, их могли не ощутить даже метеозависимые люди, но они открыли путь мощной геомагнитной атаке, которая обрушится на Землю 30 ноября −1 декабря», — рассказали Sputnik астрофизики.
По их словам, мощная геомагнитная буря класса G4, что соответствует 6−7 баллам по 10-балльной шкале, продлится до 2 декабря.
«Зима 2023 года начнется достаточно сложно для метеозависимых людей», — предупредили астрофизики.
В целом, отметили они, первый месяц зимы будет щедр на неприятные сюрпризы из-за солнечной геомагнитной активности.
«Тем, кто реагирует на магнитные бури, следует учесть, что сильными они прогнозируются 5, 29 и 22 декабря. Не очень благоприятными будут и следующие дни в декабре: 4, 6, 7, 12, 24 и 26», — сказали ученые.
Медики советуют в такие дни отказаться от алкоголя и курения, в том числе вейпов, уменьшить потребление кофе, перейти на витаминные чаи и напитки. Также нужно иметь при себе «свои» таблетки. В эти дни медики также рекомендуют совершать расслабляющие пешие прогулки и уменьшить нагрузку в спортивном зале.