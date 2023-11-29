10:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Из-за непогоды в Черноземье установлен желтый уровень опасности
Гидрометцентр России установил желтый уровень погодной опасности во всех регионах Черноземья из-за гололедицы и ветра до 20 м/с, которые ожидаются
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Желтый уровень погодной опасности предупреждает о потенциально опасных погодных явлениях. Существуют также оранжевый и красный уровни.
В Белгородской области до 21:00 29 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого дождя и снега, а также ветер с порывами 15−20 м/с. С 21:00 29 ноября до 9:00 30 ноября на дорогах возможна гололедица.
В Воронежской области до 18:00 29 ноября прогнозируется налипание мокрого снега, до 6:00 30 ноября — гололедица и ветер с порывами 15−20 м/с.
В Курской области желтый уровень погодной опасности будет действовать до 21:00 29 ноября. В регионе возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер с порывами 15−18 м/с, налипание мокрого снега, гололедица.
В Липецкой области до 6:00 30 ноября ожидаются ветер до 17 м/с и гололедица.
В Орловской области до 21:00 29 ноября возможно усиление ветра до 15−20 м/с.
В Тамбовской области до 6:00 30 ноября прогнозируется ветер с порывами до 15−18 м/с и гололедица.
Алина Морозова.