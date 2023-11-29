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Главные новости 29 ноября
10:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за непогоды в Черноземье установлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр России установил желтый уровень погодной опасности во всех регионах Черноземья из-за гололедицы и ветра до 20 м/с, которые ожидаются 29—30 ноября. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -4° 0 м/с 54% 764 мм рт. ст. +3°

Желтый уровень погодной опасности предупреждает о потенциально опасных погодных явлениях. Существуют также оранжевый и красный уровни.

В Белгородской области до 21:00 29 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого дождя и снега, а также ветер с порывами 15−20 м/с. С 21:00 29 ноября до 9:00 30 ноября на дорогах возможна гололедица.

В Воронежской области до 18:00 29 ноября прогнозируется налипание мокрого снега, до 6:00 30 ноября — гололедица и ветер с порывами 15−20 м/с.

В Курской области желтый уровень погодной опасности будет действовать до 21:00 29 ноября. В регионе возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер с порывами 15−18 м/с, налипание мокрого снега, гололедица.

В Липецкой области до 6:00 30 ноября ожидаются ветер до 17 м/с и гололедица.

В Орловской области до 21:00 29 ноября возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В Тамбовской области до 6:00 30 ноября прогнозируется ветер с порывами до 15−18 м/с и гололедица.

Алина Морозова.

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