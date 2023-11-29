11:38 (мск), источник: АиФ Уфа
Уфимка представляет Россию на Miss Asia Awards в Южной Корее
Он пройдет с 27 ноября по 2 декабря в Сеуле.
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Модель из Башкирии Эльмира Шаихова представляет Россию на конкурсе Miss Asia Awards-2023. Он проходит с 27 ноября по 2 декабря в Сеуле.
«Это не конкурс красоты. Это конкурс-премия среди моделей определенного континента. В нашем случае азиатского, — пояснили в модельном агентстве Luna Models, где работает Эльмира. — Основная цель данного проекта определить амбассадоров корейских брендов косметики в каждой стране-участнице».
В программе — съемки, посещение мест производства косметики, а также деловые мероприятия. Эльмира Шаихова является директором школы моделей и куратором проектов агентства, обладательницей титула «Мисс Республика-2018».