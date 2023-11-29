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11:23 (мск), источник: АГН «Москва»

Еще два электробусных маршрута появилось в Москве

Еще два электробусных маршрута № 560 и 625 запустили в Москве, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Еще два электробусных маршрута заработали в Москве. Новый маршрут № 560 соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке города. Студенты и сотрудники МФТИ, местные жители могут удобно добираться до МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена. На юго-востоке Москвы электробусы заменили автобусы на маршруте № 625. Экологичная техника начала перевозить пассажиров между станциями метро “Братиславская”, “Марьино”, школами и поликлиниками», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, экологичный транспорт российского производства продолжает выходить на дороги столицы.

«С 25 ноября электробусы начали курсировать по двум маршрутам в СВАО и ЮВАО. Улучшилась транспортная доступность в районах, появились удобные пересадки на метро и МЦД. Новая техника повышает комфорт поездок и качество обслуживания пассажиров. Продолжаем расширять сеть городского электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

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