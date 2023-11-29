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11:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ввезенные параллельным импортом авто могут заблокировать в РФ: объясняет автоэксперт

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ФедералПресс. Владельцы авто европейских марок, которые ввезли в РФ параллельным импортом, пожаловались на блокировку ПО. Автоэксперт пояснил, в каких случаях это может произойти.

Источник: AP 2023

Как пишет портал NaAvtotrasse, блокировка произошла после того, как автомобили прошли обслуживание на несертифицированном оборудовании. Сегодня российские дилеры используют иностранное оборудование, которое не поддерживается производителями. При таком раскладе автомобиль не блокируют.

«Но у производителей сохранилась возможность введения ограничений на использование фирменного программного обеспечения. Именно ПО компании могут заблокировать», — объяснил эксперт.

Чтобы обойти это, дилеры могут перепрограммировать машины. Однако это не на 100% поможет избежать неисправностей и ошибок.

Ранее «ФедералПресс» писал, что ряд китайских автопроизводителей запретил ввоз своих автомобилей в России путем «серого» импорта. Такие предписания получили дилеры компаний Chery, Exeed и Jetour.

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