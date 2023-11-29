Ввезенные параллельным импортом авто могут заблокировать в РФ: объясняет автоэксперт

Как пишет портал NaAvtotrasse, блокировка произошла после того, как автомобили прошли обслуживание на несертифицированном оборудовании. Сегодня российские дилеры используют иностранное оборудование, которое не поддерживается производителями. При таком раскладе автомобиль не блокируют.
«Но у производителей сохранилась возможность введения ограничений на использование фирменного программного обеспечения. Именно ПО компании могут заблокировать», — объяснил эксперт.
Чтобы обойти это, дилеры могут перепрограммировать машины. Однако это не на 100% поможет избежать неисправностей и ошибок.
Ранее «ФедералПресс» писал, что ряд китайских автопроизводителей запретил ввоз своих автомобилей в России путем «серого» импорта. Такие предписания получили дилеры компаний Chery, Exeed и Jetour.