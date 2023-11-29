В Новосибирске ожидается потепление до 0 градусов в первый день зимы

По её словам, 30 ноября ожидается температура воздуха от −1 до +1 градуса. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12. Облачно, без осадков, местами возможен гололёд.
В первый день зимы, 1 декабря, обещают температуру воздуха от 0 до −2 градусов. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12. Возможен небольшой снег, в том числе мокрый.
2 декабря синоптики прогнозируют похолодание до −4..-2 градусов. Ветер северо-западный, от 7 до 9 метров в секунду. Возможен умеренный снегопад.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске аномально теплая погода продержится до второй декады декабря.