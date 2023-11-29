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12:23 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске ожидается потепление до 0 градусов в первый день зимы

В Новосибирске 1 декабря 2023 года ожидается −2 градуса. Об этом «МК в Новосибирске» сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -6° 0 м/с 68% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

По её словам, 30 ноября ожидается температура воздуха от −1 до +1 градуса. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12. Облачно, без осадков, местами возможен гололёд.

В первый день зимы, 1 декабря, обещают температуру воздуха от 0 до −2 градусов. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12. Возможен небольшой снег, в том числе мокрый.

2 декабря синоптики прогнозируют похолодание до −4..-2 градусов. Ветер северо-западный, от 7 до 9 метров в секунду. Возможен умеренный снегопад.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске аномально теплая погода продержится до второй декады декабря.

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