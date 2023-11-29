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12:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге более 400 рабочих борются с последствиями ледяного дождя

На улицах уральской столицы 29 ноября работают две сотни единиц спецтехники.

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Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Столицу Среднего Урала вечером 28 и утром 29 ноября накрыл ледяной дождь. На дорогах и тротуарах образовалась гололедица, на борьбу с которой еще ночью вышли около 250 единиц дорожной техники и более сотни рабочих.

«На обработку проблемных участков было израсходовано порядка 5 тонн противогололедных материалов и 78 тонн фракционного песка», — рассказали в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга.

Сегодня улицы убирают 205 уборочных машин и 406 рабочих. Все силы брошены на ликвидацию скользкости: механизированное и ручное удаление ледяного наката, активную посыпку дорог и тротуаров, вывоз снега и ледяного скола.

В случае возникновения ЧС горожанам следует звонить в Единую службу спасения по телефону 112.

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