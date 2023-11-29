12:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани на улице Баумана начали устанавливать новогодние арки
Количество и конфигурация конструкций останется неизменной.
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В Казани улицу Баумана начали украшать к Новому году. Там рабочие установили штыри для светящихся арок, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства города.
Арки на главной пешеходной улице столицы Татарстана специалисты полностью установят до 10 декабря. Количество и конфигурация конструкций останется неизменной. Их будет 40 с учетом большой арки в начале улицы. Такие же декорации появятся на Кремлевской, площади Свободы и в парке «Черное озеро».
Напомним, в Казани к Новому году праздничными элементами украсят три улицы.