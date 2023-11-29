14:56 (мск), источник: Время
Скончался врач Нижегородской областной детской больницы Борис Завьялов
Прощание с ним состоится 30 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Нижегородской детской областной клинической больницы Борис Завьялов. Об этом сообщили в НОДКБ.
Специалист работал в больнице с 1974 года, в НОДКБ он пришел после окончания медицинского института.
Причина смерти не уточняется. Прощание состоится в траурном зале НОДКБ 30 ноября с 12:30 до 14:00.
«Он выбрал одну из самых сложных медицинских специальностей и на его счету десятки спасенных детских жизней. Нам будет не хватать его профессионализма, заботливого отношения к маленьким пациентам и их родителям», — отмечается в сообщении.
Редакция ИА «Время Н» приносит соболезнования родным и близким Бориса Завьялова.