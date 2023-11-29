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14:56 (мск), источник: Время

Скончался врач Нижегородской областной детской больницы Борис Завьялов

Прощание с ним состоится 30 ноября.

Источник: Областная детская клиническая больница

Ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Нижегородской детской областной клинической больницы Борис Завьялов. Об этом сообщили в НОДКБ.

Специалист работал в больнице с 1974 года, в НОДКБ он пришел после окончания медицинского института.

Причина смерти не уточняется. Прощание состоится в траурном зале НОДКБ 30 ноября с 12:30 до 14:00.

«Он выбрал одну из самых сложных медицинских специальностей и на его счету десятки спасенных детских жизней. Нам будет не хватать его профессионализма, заботливого отношения к маленьким пациентам и их родителям», — отмечается в сообщении.

Редакция ИА «Время Н» приносит соболезнования родным и близким Бориса Завьялова.

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