13:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Краснодар накрыл ураган 29 ноября
В Краснодаре порывы ветра местами достигают 18−23 м/с.
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Краснодар накрыл ураган 29 ноября. Ветер не на шутку разыгрался в краевом центре.
Порывы местами достигают 18−23 м/с. Шквалистый ветер едва не сносит все на своем пути. От мощного потока гнутся ветви деревьев. А где-то вовсе не выдерживают и падают.
«В Краснодаре 29 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью днем +12…14 градусов», — сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
К слову, непогода пока не отпустит Краснодарский край. В регионе прогнозируют усиление ветра и ливни 29 ноября.