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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области школьница родила ребенка в 13 лет

Девочка стала самой юной роженицей в регионе в 2022 году.

В Самарастате назвали возраст самой юной и самой возрастной рожениц в регионе. По данным на 2022 год, ими стали 13-летняя школьница и 56-летняя женщина соответственно.

— Средний возраст матери при рождении ребенка в 2022 году составил 28,9 лет. В сельской местности женщины рожают чуть раньше — в 28,4 лет, в городах — в 29 лет. Самой молодой матерью в прошедшем году стала 13-летняя роженица, а самой взрослой — 56-летняя, — сообщили в Самарастате.

В ведомстве отмечают, что в последние годы в Самарской области наблюдается тенденция по снижению рождаемости. За девять месяцев 2023 года в регионе появились на свет 18,4 тысячи детей. Это на 398 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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