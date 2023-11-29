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15:22 (мск), источник: Piter.tv

На Васильевском острове заметили лисичку

Появилось видео с энергичной красавицей.

На Васильевском острове сегодня утром, 29 ноября, заметили рыжую лисичку. Об этом сообщили в tg-канале «Петербург с огоньком».

По словам очевидцев, зверька видят тут не впервые. Она часто появляется во дворах и даже гуляет около школы.

Петербуржцы переживают за животное. Многие беспокоятся, что лиса может угодить под колеса машины. Некоторые пользователи предположили, что у лисы может быть бешенство.

Директор «Центра реабилитации и реинтродукции диких животных “Сирин” Ксения Михайлова рассказала Piter.tv, что лисы, приходящие к людям, это нормальная ситуация. В соседних странах они тоже часто появляются около жилых домов. Обычно эти особи обитают там, где есть кормовые базы, пояснила зоозащитница.

На Васильевском острове заметили лисичку
Во время загрузки произошла ошибка.
15:21 (мск)© Piter.tv
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