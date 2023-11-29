15:22 (мск), источник: Piter.tv
На Васильевском острове заметили лисичку
Появилось видео с энергичной красавицей.
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На Васильевском острове сегодня утром, 29 ноября, заметили рыжую лисичку. Об этом сообщили в tg-канале «Петербург с огоньком».
По словам очевидцев, зверька видят тут не впервые. Она часто появляется во дворах и даже гуляет около школы.
Петербуржцы переживают за животное. Многие беспокоятся, что лиса может угодить под колеса машины. Некоторые пользователи предположили, что у лисы может быть бешенство.
Директор «Центра реабилитации и реинтродукции диких животных “Сирин” Ксения Михайлова рассказала Piter.tv, что лисы, приходящие к людям, это нормальная ситуация. В соседних странах они тоже часто появляются около жилых домов. Обычно эти особи обитают там, где есть кормовые базы, пояснила зоозащитница.