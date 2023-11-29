15:54 (мск), источник: АиФ Пермь
Стала известна судьба найденного на дороге в Прикамье замёрзшего фламинго
Птица чувствует себя хорошо.
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Судьба найденного на дороге в Прикамье замёрзшего розового фламинго стала известна perm.aif.ru.
Сначала птицу, опустившуюся на проезжую часть в Чайковском округе, поместили в тёплое помещение обнаружившие её сотрудники местного промышленного предприятия.
«Затем фламинго передали специалистам мини-зоопарка станции юннатов города Чайковского. Мы перевозили птицу на руках, завернув в покрывало», — рассказала perm.aif.ru инженер-эколог предприятия Татьяна Макарычева.
«Фламинго был в стрессовом состоянии. Мы очень волновались за птицу. Поместили в карантинную зону — в просторный вольер, обмотали бинтами все трубы, чтобы не поранилась. Сначала фламинго пытался выбраться, поскольку впервые в жизни попал в замкнутое пространство. По рациону мы проконсультировались с орнитологами зоопарка Удмуртии. Но в первый вечер гость ничего не ел. На следующий день мы добавили в пищу рыбный фарш. Он очень понравился птице», — рассказала perm.aif.ru методист «Станции детского, юношеского туризма и экологии» города Чайковского Альфида Агадуллина.
29 ноября фламинго доставили в Ижевск. Транспортировкой занимались сотрудники Росприроднадзора и зоопарка Удмуртии. Оказалось, что чуть не погибший фламинго — это ещё птенец.
«Он появился на свет в 2023 году. Пол пока неизвестен, птица будет находится на карантине под наблюдением ветеринарных врачей зоопарка. Ближе к весне мы все вместе сможем за ним понаблюдать в общем вольере фламинго», — рассказали в зоопарке Удмуртии.