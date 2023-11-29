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15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Мокрый снег вернется в Самарскую область 30 ноября

Погода готовит для самарцев новое испытание под конец рабочей недели.

Сейчас в Аннаполисе: -4° 2 м/с 58% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в последний день ноября испортится погода. В регион вернется мокрый снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в четверг, 30 ноября 2023 года, в Самарской области ожидаются небольшие, по западу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Скорость юго-восточного ветра составит 8−13 м/с, температура воздуха — около +1…-4 градусов. На дорогах местами гололедица.

В ночь на пятницу, 1 декабря, снег усилится. Столбик термометра опустится до −2…-7 градусов. Днем интенсивность осадков ослабеет. Температура воздуха составит +1…-4 градуса.

По прогнозам синоптиков небольшой снег, мокрый снег будет идти в Самарской области все выходные и в начале следующей рабочей недели. По ночам температура воздуха будет опускаться до −5…-10 градусов, днем ожидается на два-три градуса выше.

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