15:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Мокрый снег вернется в Самарскую область 30 ноября
Погода готовит для самарцев новое испытание под конец рабочей недели.
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В Самарской области в последний день ноября испортится погода. В регион вернется мокрый снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Так, в четверг, 30 ноября 2023 года, в Самарской области ожидаются небольшие, по западу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Скорость юго-восточного ветра составит 8−13 м/с, температура воздуха — около +1…-4 градусов. На дорогах местами гололедица.
В ночь на пятницу, 1 декабря, снег усилится. Столбик термометра опустится до −2…-7 градусов. Днем интенсивность осадков ослабеет. Температура воздуха составит +1…-4 градуса.
По прогнозам синоптиков небольшой снег, мокрый снег будет идти в Самарской области все выходные и в начале следующей рабочей недели. По ночам температура воздуха будет опускаться до −5…-10 градусов, днем ожидается на два-три градуса выше.