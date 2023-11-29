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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани обманувшая подписчиков блогер решила вновь продавать путевки

По словам девушки, туры в этот раз не будут дешевыми.

Источник: Комсомольская правда

Блогер из Казани Илюса Миннегалеева решила вновь продавать путевки. Об этом девушка сообщила в социальных сетях. По ее словам Миннегалеевой, на этот раз путевки не будут дешевыми.

Предполагается, что ранее около тысячи человек из-за блогера остались без денег и туров. Сумма ущерба оценивается в 27 миллионов рублей. В какой-то момент Илюса с мужем переехали в Дубай и стали продавать туры по низким ценам. Они утверждали, что хотят помочь тем, у кого никогда не было возможности полететь в дорогие страны.

Ранее блогер из Казани Илюса Миннегалеева заявила, что им с мужем нечего есть.

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