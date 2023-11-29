Гидрометцентр РФ: Южный циклон, зацепив Поволжье, понес ненастную погоду на юг Урала

По информации Гидрометцентра РФ, 29—30 ноября циклон, примчавшийся с Поволжья, отметится на Урале облачной погодой, небольшими и умеренными осадками. Свердловскую область в ночные часы накроют туманы с ледяным дождем. В Пермском крае возникнут сильные гололедно-изморозевые явления и отложение мокрого снега.
«На Челябинскую область обрушатся сильные осадки: 29 ноября — в виде дождя, мокрого снега, снега, 30 ноября пройдет мощный снегопад. Осадкам будут сопутствовать сильный гололед, сильная изморозь, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильная гололедица. Температура воздуха ночью на Урале составит минус 3−8 градусов, в Пермском крае — при прояснении до минус 12, днем будет минус 1−6», — говорится в комментарии.
Далее, 1—2 декабря в Пермском крае и Свердловской области сохранится небольшой, местами — умеренный снег, заметно похолодает: ночью столбики термометров опустятся до минус 7−13 градусов, в низинах Свердловской области — до минус 17. В Челябинской и Курганской областях снег будет небольшим, ночью слегка похолодает — термометры покажут минус 4−10, местами — до 12 мороза, днем 1 декабря сохранятся минус 1−7, а 2 декабря потеплеет — будет от минус 4 и плюс 1 градуса.
В целом, говорят специалисты, температурный фон на Урале повышен на 4−8 градусов. Однако в связи с распространением холода со Скандинавии все дальше на восток 3—4 декабря на Урале температура постепенно станет понижаться, начиная с северных областей.