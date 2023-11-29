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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже с 1 декабря скорректируют работу автобусных маршрутов №№ 13 и 63

Изменения повысят транспортную доступность микрорайона «Нефтебаза».

Источник: РИА "Воронеж"

Для улучшения транспортного обслуживания левобережной части города с 1 декабря будет скорректирована схема движения автобусных маршрутов № 13 и № 63. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

— Принятые с учетом обращений горожан изменения позволят повысить транспортную доступность микрорайона «Нефтебаза», — уверяют власти города.

Маршрут № 13, следовавший от Нефтебазы к юго-западному рынку, обеспечит связь микрорайона с ближайшими объектами социальной инфраструктуры без заезда на правый берег. А для связи микрорайона с центром Воронежа продлят маршрут № 63 «Филиал стоматологической поликлиники № 6 — Монтажный проезд (ТРЦ “Твой Дом”)».

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