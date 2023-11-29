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17:53 (мск), источник: Татарстан 24

Расписание движения поезда из Казани в Кукмор изменится с 1 декабря

Причиной стала модернизация инфраструктуры.

Источник: Татарстан 24

Пригородный поезд из Казани в Кукмор будет курсировать по новому расписанию. Это связано с модернизацией инфраструктуры, передает АО «Содружество».

С 1 по 4 декабря электричка № 6420 будет прибывать в Кукмор на 22 минуты позже.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев россияне совершили 21 млн поездок за границу. Среди наиболее популярных направлений для российских туристов стали Абхазия, Турция и Казахстан.

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