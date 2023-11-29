17:53 (мск), источник: Татарстан 24
Расписание движения поезда из Казани в Кукмор изменится с 1 декабря
Причиной стала модернизация инфраструктуры.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пригородный поезд из Казани в Кукмор будет курсировать по новому расписанию. Это связано с модернизацией инфраструктуры, передает АО «Содружество».
С 1 по 4 декабря электричка № 6420 будет прибывать в Кукмор на 22 минуты позже.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев россияне совершили 21 млн поездок за границу. Среди наиболее популярных направлений для российских туристов стали Абхазия, Турция и Казахстан.