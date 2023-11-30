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08:26 (мск), источник: АиФ Уфа

Празднование юбилея Уфы хотят провести в конце августа 2024 года

Это связано с приездом высоких гостей и завершением строительства ряда объектов.

Официальные торжества, связанные с празднованием 450-летнего юбилея города Уфы, скорее всего, перенесут на август 2024 года. Об этом сегодня, 29 ноября, во время прямой линии сообщил Радий Хабиров.

Точной даты он не назвал, однако сказал, что это связано с приездом высоких гостей и с завершением строительства некоторых объектов.

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