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10:18 (мск), источник: Время

Подростки, пропавшие из нижегородского детского дома, найдены живыми

Они пропали 28 ноября.

Источник: ПСЦ «Рысь»

Подростки, пропавшие из нижегородского детского дома, найдены живыми. Об этом сообщает ПСЦ «Рысь».

Напомним, Александр Беляев и Екатерина Потапова пропали из одного из детских домов Нижнего Новгорода 28 ноября.

29 ноября появилось сообщение, что подростки найдены живыми.

Подробности их местонахождения не уточняются.

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