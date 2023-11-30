10:18 (мск), источник: Время
Подростки, пропавшие из нижегородского детского дома, найдены живыми
Они пропали 28 ноября.
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Подростки, пропавшие из нижегородского детского дома, найдены живыми. Об этом сообщает ПСЦ «Рысь».
Напомним, Александр Беляев и Екатерина Потапова пропали из одного из детских домов Нижнего Новгорода 28 ноября.
29 ноября появилось сообщение, что подростки найдены живыми.
Подробности их местонахождения не уточняются.