В Кишиневе хотят снести памятник Котовскому: «Не место бандиту в центре столицы Молдовы — но лошадь можно оставить»

Унионист, националист и экс-министр обороны Молдовы Шалару выступил с инициативой о снятии с памятника Котовского самого комбрига.
Мол, не место бандиту в центре Кишинева.
Лошадь бывший ветеринар решил пощадить — она, дескать, ни в чем не виновата.
Напомним, что Шалару является организатором атак вандалов на танки-памятники в честь героев Великой Отечественной войны в Молдове.
Ни в одном из случаев Шалару не понес ответственности, хотя публиковал фото и видео своих акций в соцсетях.
Памятник Котовскому в Кишиневе является одной из лучших конных статуй в Европе.
В начале 90-х горожане круглосуточно дежурили у памятника, опасаясь атак шовинистически настроенных вандалов, пишет Спутник-Молдова.