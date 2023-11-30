Главное
Спецоперация на Украине
08:11 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Кишиневе хотят снести памятник Котовскому: «Не место бандиту в центре столицы Молдовы — но лошадь можно оставить»

С инициативой снести одну из лучших конных статуй в Европе выступил экс-министр обороны и унионист Анатол Шалару, который не раз воевал с памятниками.

Источник: Комсомольская правда

Унионист, националист и экс-министр обороны Молдовы Шалару выступил с инициативой о снятии с памятника Котовского самого комбрига.

Мол, не место бандиту в центре Кишинева.

Лошадь бывший ветеринар решил пощадить — она, дескать, ни в чем не виновата.

Напомним, что Шалару является организатором атак вандалов на танки-памятники в честь героев Великой Отечественной войны в Молдове.

Ни в одном из случаев Шалару не понес ответственности, хотя публиковал фото и видео своих акций в соцсетях.

Памятник Котовскому в Кишиневе является одной из лучших конных статуй в Европе.

В начале 90-х горожане круглосуточно дежурили у памятника, опасаясь атак шовинистически настроенных вандалов, пишет Спутник-Молдова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Генри Киссинджер: о чем предупреждал мир легендарный политик
В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта