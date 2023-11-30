Пенсионеры могут лишиться популярной доплаты: новости четверга

Как передает телеграм-канал «Госуслуги», например, это коснется граждан, которые получают доплату за иждивенцев. Так, если у пенсионера на иждивении находится студент, то выплаты могут быть прекращены при достижении ребенком 18-летнего возраста, если он не обучается очно, при переводе на заочное, дистанционное или вечернее обучение, при отчислении, при достижении 23-летнего возраста, призыва на военную службу, а также при трудоустройстве или вступлении иждивенца в брак.
Стоит отметить, что академический отпуск не является причиной для прекращения доплаты. О появлении обстоятельства для прекращения доплаты пенсионер обязан сообщить в СФР.
Ранее «ФедералПресс» писал, что президент России подписал указ о повышении страховых пенсий на 7,5%.