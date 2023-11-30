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03:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пенсионеры могут лишиться популярной доплаты: новости четверга

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ФедералПресс. Часть пенсионеров может лишиться ежемесячной надбавки к пенсии. Это коснется тех граждан, у кого изменилась жизненная ситуация.

Источник: Reuters

Как передает телеграм-канал «Госуслуги», например, это коснется граждан, которые получают доплату за иждивенцев. Так, если у пенсионера на иждивении находится студент, то выплаты могут быть прекращены при достижении ребенком 18-летнего возраста, если он не обучается очно, при переводе на заочное, дистанционное или вечернее обучение, при отчислении, при достижении 23-летнего возраста, призыва на военную службу, а также при трудоустройстве или вступлении иждивенца в брак.

Стоит отметить, что академический отпуск не является причиной для прекращения доплаты. О появлении обстоятельства для прекращения доплаты пенсионер обязан сообщить в СФР.

Ранее «ФедералПресс» писал, что президент России подписал указ о повышении страховых пенсий на 7,5%.

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