03:22 (мск), источник: АиФ Красноярск
Актрисе театра им. Пушкина Красноярска присвоено звание Народной артистки
Указ об этом был подписан президентом России.
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Актрисе Красноярского театра им. Пушкина Наталье Горячевой присвоено звание «Народная артистка Российской Федерации».
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Награду актрисе вручил 29 ноября в Кремле первый заместитель руководителя администрации главы страны Сергей Кириенко.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков лично поздравил артистку с высоким званием.
«Позвонил Наталье Геннадьевне после церемонии, поздравил. Она полна эмоций и энергии. Пригласила меня на свой спектакль, куда обязательно схожу», — рассказал в своем телеграм-канале глава региона.
Добавим, что это высокое звание красноярским артистам присваивалось более 10 лет назад. Для края это большое событие, считает губернатор.
Редакция krsk.aif.ru присоединяется к поздравлениям и желает талантливой актрисе Наталье Горячевой творческих успехов.