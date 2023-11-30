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03:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Актрисе театра им. Пушкина Красноярска присвоено звание Народной артистки

Указ об этом был подписан президентом России.

Источник: Правительство Красноярского края

Актрисе Красноярского театра им. Пушкина Наталье Горячевой присвоено звание «Народная артистка Российской Федерации».

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Награду актрисе вручил 29 ноября в Кремле первый заместитель руководителя администрации главы страны Сергей Кириенко.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков лично поздравил артистку с высоким званием.

«Позвонил Наталье Геннадьевне после церемонии, поздравил. Она полна эмоций и энергии. Пригласила меня на свой спектакль, куда обязательно схожу», — рассказал в своем телеграм-канале глава региона.

Добавим, что это высокое звание красноярским артистам присваивалось более 10 лет назад. Для края это большое событие, считает губернатор.

Редакция krsk.aif.ru присоединяется к поздравлениям и желает талантливой актрисе Наталье Горячевой творческих успехов.

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