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07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Первый день зимы в Башкирии начнется с 15-градусных морозов

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в последний день осени и в первый день зимы.

Сейчас в Аннаполисе: +2° 0 м/с 41% 765 мм рт. ст. +3°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 30 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем −2…-7°.

1 декабря ночью ожидается небольшой снег. Днем временами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −10…-15°, днем −1…-6°.

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