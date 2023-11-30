07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Первый день зимы в Башкирии начнется с 15-градусных морозов
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в последний день осени и в первый день зимы.
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Сегодня, 30 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем −2…-7°.
1 декабря ночью ожидается небольшой снег. Днем временами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −10…-15°, днем −1…-6°.