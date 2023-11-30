09:20 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 30 ноября
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 30 ноября 2023 года.
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1. Ждем солнца и уличных рек: В Молдове резко теплеет, можно экономить на отоплении — такой погоды за пару дней до зимы у нас еще не было.
2. В Кишиневе хотят снести памятник Котовскому: «Не место бандиту в центре столицы Молдовы — но лошадь можно оставить».
3. Спецслужбы Молдовы за три недели вручную уничтожили миллиарды леев: Национальной валюте — 30 лет.
4. И в общественном транспорте Кишинева, оказывается, есть место подвигу: Водитель и кондуктор троллейбуса помогли пожилому пассажиру, который упал и получил травмы.
5. Аукцион невиданной щедрости: Власть обещает поднять зарплаты учителям в Молдове на 300 леев.