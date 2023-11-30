Главное
Спецоперация на Украине
09:20 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 30 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 30 ноября 2023 года.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 51% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

1. Ждем солнца и уличных рек: В Молдове резко теплеет, можно экономить на отоплении — такой погоды за пару дней до зимы у нас еще не было.

2. В Кишиневе хотят снести памятник Котовскому: «Не место бандиту в центре столицы Молдовы — но лошадь можно оставить».

3. Спецслужбы Молдовы за три недели вручную уничтожили миллиарды леев: Национальной валюте — 30 лет.

4. И в общественном транспорте Кишинева, оказывается, есть место подвигу: Водитель и кондуктор троллейбуса помогли пожилому пассажиру, который упал и получил травмы.

5. Аукцион невиданной щедрости: Власть обещает поднять зарплаты учителям в Молдове на 300 леев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Генри Киссинджер: о чем предупреждал мир легендарный политик
В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика