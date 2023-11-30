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10:13 (мск), источник: АиФ Уфа

Все дети участников СВО из Башкирии получат к Новому году подарки

Глава РБ Радий Хабиров в ходе прямой линии 29 ноября поручил сделать вручение торжественным и праздничным.

В ответ на вопрос военного корреспондента Ильяса Батыргариева о новогодней акции для детей участников СВО, руководитель региона заверил, что республика уже готовится к новогоднему поздравлению. Подробнее вопрос будет рассмотрен в понедельник на ВКС с главами муниципалитетов. Но уже точно известно, что это будут полезные подарки.

Радий Хабиров подчеркнул, что подарки вручать будут не в рутинном моменте, а торжественно, с уважением к их отцам, которые воюют. В каждом муниципалитете определят свою дату для праздника.

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