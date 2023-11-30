10:16 (мск), источник: АиФ Уфа
Памятник Салавату Юлаеву будут реконструировать после юбилея Уфы
Для этого монумент разрежут на части и увезут в цех.
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Памятник Салавата Юлаева будут реконструировать после юбилея Уфы, об этом во время прямой линии 29 ноября глава Башкирии Радий Хабиров рассказал общественности.
По словам руководителя региона, монумент разрежут на части и увезут в цех. Примерно на реконструкцию символа республики понадобится около 300 млн рублей.
«Мы не одни баталии провели на эту тему. На пустом месте некоторые товарищи заявляют, что под шумок хотим памятник убрать. Это же сумасшедшим нужно быть. Памятнику более 50 лет, очевидно, он нуждается в реконструкции. Там даже визуально видно, что он нуждается в реконструкции. Это бессмысленно оспаривать».
Хабиров поведал, что срок начала реконструкции перенесен на второю половину 2024 года. Сейчас идут экспертизы, документы по которым будут готовы к осени.
«В республике я — последний человек, который бы хотел его реконструировать. Придется взять на себя все грехи, ошибки… Памятник придется демонтировать, разрезать. Поставить павильон невозможно, нужно тогда кран-балку вешать. Это не будет способствовать качественной реконструкции», — пояснил формат будущих работ Хабиров.
По словам главы региона, в обновлении нуждается и постамент скульптуры. Рассматриваются два варианта восстановления железобетонной конструкции — локальные инъекции бетона или полная разборка и сборка. Вся работа может занять не один год.