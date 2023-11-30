08:21 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 29 ноября
Главные новости Беларуси в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года.
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ВЧЕРА
Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2024 год.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об исполнении судебных постановлений по взысканию алиментов.
Лукашенко одобрил проекты межправсоглашений с Экваториальной Гвинеей.
Лукашенко называет его лицом страны. Что сегодня происходит на МАЗе.
Головченко: макроэкономические показатели подтверждают выход Беларуси и РФ на траекторию устойчивого роста.
Депутаты приняли во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2024 год.
Беларусь ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС.
Важный элемент энергетической безопасности. Странам СНГ интересен опыт Беларуси в атомной энергетике.
Каранкевич: по союзным программам в атомной, газовой и электроэнергетической сферах планы на этот год выполнены.
Петришенко: важнейшая задача — сделать все для повышения благополучия народов Беларуси и Узбекистана.
Электронное делопроизводство и дубликат трудовой книжки. Минтруда об изменениях в Трудовом кодексе.
Кулик: по итогам октября Беларусь достигла исторического максимума в экспорте пиломатериалов.
Во всех лесах Беларуси до 1 марта 2024 года установят системы видеонаблюдения.
«Климат стал глобальной проблемой безопасности». Что Беларусь ждет от климатического саммита в ОАЭ.
Синоптики продлили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада на 30 ноября.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Организация торговли накануне рождественских и новогодних праздников. Стимулирование потребительского спроса и расширение ассортимента предлагаемой продукции» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники: Наталья Мельникова — начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Елена Нагорная — начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, Наталья Суйкова — начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
Пресс-конференция «Зимний туристический сезон: актуальные направления отдыха и оздоровления населения» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Участники: Ирина Воронович — директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма; Олеся Мостова — заместитель начальника главного управления — начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома; Дмитрий Морозов — директор Национального агентства по туризму; Александр Цай — заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «Интеграция людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества», посвященная Международному дню инвалидов. Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Начало в 12.30.
ЗАВТРА
Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 года.
120 лет назад родился Царев Михаил Иванович, российский актер, театральный и общественный деятель, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1973). С 1937 года в Малом театре (в 1950—1967 и в 1970—1985 годах директор, с 1985 года художественный руководитель). Лауреат Государственной премии СССР (1947, 1969) и Государственной премии России (1977). Умер в 1987 году.