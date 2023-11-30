08:43 (мск), источник: Копейский рабочий
В Челябинской области ограничили движение транспорта
В связи с погодными условиями продлевается ограничение движения машин на автодороге Москва-Челябинск.
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Ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на автодороге Москва-Челябинск (Аша-Миасс).