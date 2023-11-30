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09:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ежедневные порывы и сбои: власти Краснодара признали провальным старт отопительного сезона

КРАСНОДАР, 30 ноября, ФедералПресс. В мэрии Краснодара оценили начало отопительного сезона в городе как провальное: в администрацию идет поток жалоб.

Источник: AP 2023

«Почти ежедневные порывы и беспрецедентный объем обращений от краснодарцев по поводу сбоев в подаче тепла, холодного и горячего водоснабжения», — констатировал замглавы администрации Максим Онищенко.

Куратор городского ЖКХ заявил, что взял ситуацию под «жесточайший контроль», правда, без подробностей. Пояснил, что с ресурсными компаниями отработал все обращения адресно. Например, разобрали ситуацию с подачей холодной и горячей воды и тепла в Восточно-Кругликовский микрорайон. Там были проблемы несколько дней, а теперь все восстановили.

И это на фоне относительно теплой погоды в краевой столице. Когда похолодает, жители перестанут жаловаться, а придут к мэрии с вилами.

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