Ежедневные порывы и сбои: власти Краснодара признали провальным старт отопительного сезона

«Почти ежедневные порывы и беспрецедентный объем обращений от краснодарцев по поводу сбоев в подаче тепла, холодного и горячего водоснабжения», — констатировал замглавы администрации Максим Онищенко.
Куратор городского ЖКХ заявил, что взял ситуацию под «жесточайший контроль», правда, без подробностей. Пояснил, что с ресурсными компаниями отработал все обращения адресно. Например, разобрали ситуацию с подачей холодной и горячей воды и тепла в Восточно-Кругликовский микрорайон. Там были проблемы несколько дней, а теперь все восстановили.
И это на фоне относительно теплой погоды в краевой столице. Когда похолодает, жители перестанут жаловаться, а придут к мэрии с вилами.