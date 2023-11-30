Исследование: москвичи более чем на треть сократили траты на алкоголь и табак в 2023 году

Согласно данным службы, на вредное потребление — алкоголь и сигареты — больше других тратят преимущественно жители северных и дальневосточных регионов: Камчатского края (6 130 рублей в месяц на 3-х человек), Ненецкого автономного округа (4 750 рублей), Чукотского автономного округа (4 550 рублей), Мурманской области (4 370 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (4 170 рублей) и Еврейской автономной области (3 580 рублей). Также в лидерах по расходам на вредное потребление — Тверская область (3 280 рублей), Новосибирская область (3 200 рублей) и Магаданская область (3 170 рублей).
В первой 10-ке потребителей алкогольно-табачной продукции оказалась и Москва (2 980 рублей), однако расходы москвичей на соответствующие вредные привычки за год упали на 37,2%, следует из текста исследования.
В целом по стране расходы на алкогольные напитки и табачные изделия за год выросли на 1,5%, до 2 050 рублей в месяц на семью из 3-х человек, утверждают эксперты службы. «Если же принимать в расчет инфляцию (за год цены на алкоголь увеличились в среднем на 3,9%, на табак — на 10,6%), то можно констатировать, что в целом вредное потребление россиян сократилось. Доля этих расходов в общей структуре потребления также снизилась — с 3,1% до 2,9%, — отметили аналитики. — Однако в некоторых регионах, например, в Смоленской, Новосибирской и Тюменской областях, соответствующие траты возросли в 1,5 раза и более. Напротив, более чем на четверть сократили расходы на вредное потребление жители Татарстана и Дагестана».
Исследователи сообщили, что потребительские расходы населения в I полугодии 2023 года номинально выросли на 7,2%, а в реальном выражении — на 1,5%. «Годом ранее на фоне экономической неопределенности россияне урезали траты на хобби, отдых и посещение спортивных и культурных мероприятий, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население все чаще выбирает более здоровый и культурный досуг. Доля затрат на развлечения среди всех расходов выросла до 3,3%, лишь слегка недотягивая до постковидного показателя в 3,5%. Примечательно, что ни в 2022 году, ни сейчас о сокращении трат на общепит и доставку готовой еды речи не идет — это стабильно растущий сегмент потребления. В первом полугодии 2021 года его доля в расходах россиян составляла 2,4%, в тот же период 2022 года — 2,6%, в 2023 году — 2,7%. Впрочем, сейчас потребительский бум, подстегиваемый ростом доходов, вероятно, достиг своего пика», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.