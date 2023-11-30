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10:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Красноярске открывают ледовый каток: где, когда и сколько стоит

КРАСНОЯРСК, 30 ноября, ФедералПресс. На острове Отдыха 1 декабря заработает каток «Центральный». Подробнее об этом рассказали в минспорте края.

«В день открытия покататься на коньках можно будет бесплатно с 15:00 до 17:00. В этот же день состоится спортивный праздник, вход на который также будет свободным. Гостей ждут мастер-классы, участие в подвижных играх, спортивные эстафеты и турниры», — объяснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в последующие дни каток будет работать с полудня до 22:00. Что по стоимости? Для детей от 7 до 14 лет цена выхода на лед составит 100 рублей за час, а для посетителей постарше — 150 рублей за час. Для малышей до 7 лет вход свободный.

Если нет своих коньков, их можно взять в прокате. За один час надо будет заплатить 150 рублей.

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