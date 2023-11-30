Главное
Спецоперация на Украине
09:54 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Под Волгоградом проводили в последний путь погибшего в СВО Александра Архипова

Житель Котельниковского района участвовал в специальной военной операции и погиб при выполнении боевой задачи.

Накануне военнослужащего похоронили на родине.

Трагическую новость подтвердили в администрации Котельниковского района.13 октября в ходе СВО пал смертью храбрых уроженец хутора Веселого Александр Архипов. Как сообщается в некрологе, военнослужащий погиб в ходе выполнения боевой задачи.

Накануне на малой родине прошли похороны Александра Архипова. В последний путь военнослужащего проводили его родные, близкие, друзья и знакомые. Также проститься с волгоградцем пришли земляки и неравнодушные соотечественники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Группа «СерьГа» и Анна Чапман: фоторепортаж с открытия кинофестиваля в В...
В Астрахани случилось очередное ЧП с мостовым переходом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта