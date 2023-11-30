09:54 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Под Волгоградом проводили в последний путь погибшего в СВО Александра Архипова
Житель Котельниковского района участвовал в специальной военной операции и погиб при выполнении боевой задачи.
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Накануне военнослужащего похоронили на родине.
Трагическую новость подтвердили в администрации Котельниковского района.13 октября в ходе СВО пал смертью храбрых уроженец хутора Веселого Александр Архипов. Как сообщается в некрологе, военнослужащий погиб в ходе выполнения боевой задачи.
Накануне на малой родине прошли похороны Александра Архипова. В последний путь военнослужащего проводили его родные, близкие, друзья и знакомые. Также проститься с волгоградцем пришли земляки и неравнодушные соотечественники.