10:31 (мск), источник: MOS.Ru
Сквер, рынок, новый выход из метро: как меняется будущий городской вокзал Царицыно
Рядом с ним создают комфортную для жителей инфраструктуру.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Завершилось благоустройство территории возле станции метро «Царицыно». На месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, обустроили сквер. Здесь высадили деревья, установили лавочки и качели, оборудовали навесы для защиты от осадков.
«По поручению Сергея Собянина развиваем перспективный московский городской вокзал Царицыно: там появляется новая транспортная инфраструктура, осенью открылся обновленный Царицынский рынок, закончили благоустройство возле станции метро. В прошлом году заменили тоннель на участке Замоскворецкой линии метрополитена, и поездки стали еще безопаснее и надежнее», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
За полгода специалисты полностью заменили тоннель на участке от станции метро «Царицыно» до «Кантемировской». На перегоне заново построили 270 метров тоннеля с применением современных технологий.
Кроме того, отремонтировали подземный переход, открыли дополнительный выход из южного вестибюля станции «Царицыно», он был закрыт почти 40 лет.
В октябре после реконструкции открыли Царицынский рынок. Он стал одним из самых современных в городе. Весной рядом со станцией метро завершат обустройство двух спортивных площадок.